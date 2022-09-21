تونس.. الشرطة تستجوب زعيم المعارضة

أشار محامي “راشد الغنوشي”، زعيم المعارضة في تونس، الى أن الشرطة استجوبت موكله لأكثر من 12 ساعة خلال الليل، بشأن اتهامات بالإرهاب يقول الغنوشي، الذي كان أيضا رئيسًا للبرلمان المنحل، إنها ذات دوافع سياسية.

وقال المحامي “سمير ديلو” إن زعيم حزب النهضة الإسلامي (81 عاما) استُدعي واستجوب من قبل شرطة الإرهاب، من الخامسة مساء حتى السادسة صباح الأربعاء.

واستُدعي الغنوشي وشخصية بارزة أخرى في حزب النهضة، وهو رئيس الوزراء السابق علي العريض، في البداية يوم الاثنين. وتم استجواب العريض حتى ساعة متأخرة من الليل واعتقاله. وانتظر الغنوشي 12 ساعة قبل استجوابه.

وينفي كلا الرجلين وحزب النهضة الاتهامات التي تحقق فيها الشرطة بأنهما ساعدا جهاديين تونسيين على السفر إلى سوريا خلال أزمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عقد من الزمن. وقال ديلو إنهما سيمثلان أمام أحد القضاة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويتهم كلاهما الشرطة باستخدام التحقيق لترهيبهما بسبب معارضة الحزب لاستحواذ الرئيس “قيس سعيد” على سلطات واسعة، وتعليق عمل البرلمان المنتخب في يوليو تموز 2021.

كما تم التحقيق مع الغنوشي في وقت سابق هذا الصيف بسبب اتهامات بغسل الأموال، والتي أنكرها أيضًا.

ويتهم المعارضون الرئيس سعيد بتدبير انقلاب للسيطرة على معظم السلطات العام الماضي، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد وتفكيك الديمقراطية المكتسبة بعد انتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.

ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي. وفي تموز، أصدر دستورًا جديدا يصادق على سلطاته الموسعة من خلال استفتاء.