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تونس.. الفخفاخ يستعد لاتخاذ ‘إجراءات مؤلمة’ بسبب الأزمة الاقتصادية

يستعد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ لاتخاذ إجراءات وصفها بـ“المؤلمة“، بعد بروز مؤشرات متصاعدة تفيد بانهيار الاقتصاد خصوصا مع تضاعف التداعيات السلبية لانتشار فيروس ”كورونا“.

وقال الفخفاخ إن ”الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضحيات من جانب التونسيين من بينها وضع حد للانتدابات في الوظائف العامة ووقف الزيادة في الأجور واقتطاع نسبة من الرواتب الشهرية لتعبئة موارد الموازنة العامة“.

وأضاف أن ”تداعيات انتشار فيروس كورونا ستكون كبيرة بما أن توقعات النمو لن تتجاوز 1% بعد أن كانت التوقعات في حدود 1.5% ما قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات موجعة“، وفق تعبيره.

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وفي السياق ذاته قال مصدر حكومي إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ”سيقدم خلال أيام برنامجا حكوميا مهما يتضمن جملة من الإجراءات الصعبة والموجعة، ستشمل قرارات اقتصادية واجتماعية ومالية“.

واعتبر متابعون للشأن الاقتصادي والمالي في تونس أن رئيس الحكومة ”سيكون مجبرا على اتخاذ مثل هذه الإجراءات خصوصا بالنظر إلى التطورات غير المتوقعة للوضع الاقتصادي والاجتماعي“.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الجمالي إن ”الحكومة الحالية وضعت برنامجها الاقتصادي وفقا لتوقعات بزيادة الاستثمارات الخارجية وبتطور مؤشرات الوضع السياحي عبر توقع 10 ملايين سائح، وهو البرنامج الذي كانت قد وضعته وزارة السياحة منذ العام الماضي (الذي تم فيه استقطاب تسعة ملايين سائح) غير أن المستجدات الأخيرة ذات العلاقة بفيروس كورونا غيرت المعطيات“، وفق قوله.

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