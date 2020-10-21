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تونس..امتلاء أقسام العناية المركزة بمرضى كورونا

منذ 5 دقائق
تونس تسجل إصابات جديدة بكورونا

تونس تسجل إصابات جديدة بكورونا

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شهدت تونس تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمعدلات مرتفعة خلال الأيام الماضية ، وقال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم الأربعاء، إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد، وصلت إلى حوالي 80% في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأضاف للصحفيين، أن 145 مصابا بالفيروس يرقدون في أقسام العناية المركزة، بينما لا تملك تونس سوى 181 سريرا للإنعاش.

ويعزز هذا الوضع المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع تفشي الفيروس في ظل ضعف البنية التحتية الصحية، ونقص التجهيزات والطواقم الطبية.

وسجلت تونس التي تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى من الوباء، حتى الآن نحو 45 ألف إصابة و740 وفاة.

وبهدف إبطاء الفيروس، أعلنت السلطات حظرا ليليا للتجول بالعاصمة تونس هذا الشهر، وأعطت الضوء الأخضر للولاة لإعلان حظر التجول في مناطقهم حين يتطلب الوضع ذلك.

ولكن رئيس الوزراء هشام المشيشي، قال إنه لن يكون هناك حظر صحي شامل من جديد؛ لأن كلفته كبيرة على الاقتصاد التونسي الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 7% بنهاية العام الحالي، بينما يتوقع أن يتضاعف العجز في الميزانية إلى 14% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

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