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تونس.. تباطؤ التضخم السنوي إلى 7.8 بالمئة خلال كانون الثاني

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2024 8:39 مساءً
شوارع تونس

شوارع تونس

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تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8 بالمئة في يناير كانون الثاني من 8.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط.

وبلغ التضخم 8.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و8.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وتسعة بالمئة في سبتمبر أيلول و9.3 بالمئة في أغسطس آب.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ​التضخم سينخفض ​​إلى نحو 7.3 بالمئة في 2024 مقارنة مع 9.3 بالمئة في 2023.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن خطة الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي تنذر بفقدان السيطرة على التضخم.

وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.

    المصدر :
  • رويترز

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