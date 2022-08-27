السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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تونس تحافظ على حيادها وتستدعي سفيرها في الرباط

منذ 20 ثانية
علم تونس

علم تونس

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قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت 27 أغسطس\آب، إن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع”.

وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الأفريقي بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في تونس.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الأفريقية وجه دعوة فردية مباشرة إلى إبراهيم غالي لحضور القمة، كما استدعت الخارجية التونسية سفيرها في الرباط للتشاور.

 

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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