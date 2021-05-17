تونس تستأنف الرحلات الجوية إلى ليبيا بعد 7 سنوات من التوقف

استأنفت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الاثنين، تسيير رحلاتها نحو المطارات الليبية بعد انقطاع دام 7 سنوات، بمعدل رحلة يومية نحو مطار معيتيقة بطرابلس و3 رحلات نحو مطار بنغازي.

وانطلقت اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي، أول رحلة في اتجاه مطار معيتيقة، ورحلة ثانية في اتجاه مطار بنغازي، على أن تبدأ الخطوط التونسية في تسيير رحلات يومية منتظمة نحو طرابلس من يوم 22 مايو/ أيار الحالي.

يشار إلى أن شركة الطيران الحكومية، كانت أوقفت رحلاتها إلى ليبيا، في شهر تموز\ يوليو 2014، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية هناك، ما تسبب في فقدان الخطوط التونسية لنحو 20 بالمائة من نشاطها وقرابة 500 ألف مسافر كانوا يتنقلون بين البلدين على متن الطيران التونسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعتبر خط تونس ليبيا، أكثر الخطوط ربحيةً للناقلة الجوّية التونسية، إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط الشركة، حيث كانت الناقلة تُسيّر سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي ومصراتة وسبها.

وسائل إعلام محلية، أفادت بأن الخطوط التونسية تستهدف عبر رحلاتها نقل 500 ألف مسافر سنوياً، ما يمثل فرصة إضافية لتنمية مبيعاتها بعد الجائحة الصحية التي كبدت الشركة خسائر تفوق الـ 400 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 70 مليون دولار.

وكشف مسؤولون في الشركة التونسية، أن الخطوط التونسية تراهن على خط ليبيا، لتحسين المردودية المالية للمؤسسة التي تضررت بسبب الجائحة الصحية التي أطاحت بأكبر الناقلات الجوية في العالم.

يذكر أن عودة الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية يتزامن مع ارتفاع في نسق المعاملات التجارية بين البلدين ومشاركة أكثر من 150 مؤسسة تونسية من قطاعات مختلفة في الصالون الليبي التونسي الذي ينتظم في العاصمة طرابلس من 23 إلى 25 شهر أيار\ مايو الجاري.