الجمعة 13 شعبان 1445 ﻫ - 23 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة

منذ دقيقتين
القمح

القمح

A A A
طباعة المقال

قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية اليوم الجمعة. وفق وكالة رويترز.

وأضافوا أنه يُعتقد أن الشراء تم بأقل سعر وهو 238.88 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن بالنسبة لخمسة وعشرين ألف طن من شركة فارم سينس التجارية.

وطلبت المناقصة الشحن في الفترة ما بين 15 مارس آذار و25 أبريل نيسان اعتمادا على المنشأ.

وقال متعاملون أوروبيون يوم أمس الخميس إن ديوان الحبوب التونسي أعلن عن مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح اللين.

والمنشأ في المناقصة اختياري. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو يوم الجمعة 23 فبراير /شباط الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شميمة بيغوم الملقبة بـ"عروس داعش"
"عروس داعش" تخسر الطعن على قرار سحب جنسيتها
الإمارات وكينيا توقعان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة
دعوات لتمديد الهدنة في السودان
اشتباكات السودان
تقرير أممي: طرفا الصراع في السودان يرتكبان انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!
صورة لميشال عون وعلم حزب الله
اتفاق مارمخايل مصلحة وانتهت.. "التيار" يتحضّر لمرحلة جديدة