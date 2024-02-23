تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية اليوم الجمعة. وفق وكالة رويترز.

وأضافوا أنه يُعتقد أن الشراء تم بأقل سعر وهو 238.88 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن بالنسبة لخمسة وعشرين ألف طن من شركة فارم سينس التجارية.

وطلبت المناقصة الشحن في الفترة ما بين 15 مارس آذار و25 أبريل نيسان اعتمادا على المنشأ.

وقال متعاملون أوروبيون يوم أمس الخميس إن ديوان الحبوب التونسي أعلن عن مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح اللين.

والمنشأ في المناقصة اختياري. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو يوم الجمعة 23 فبراير /شباط الجاري.