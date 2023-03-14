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تونس تشتري نحو 234 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية

منذ 21 ثانية
علم تونس

علم تونس

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قال متعاملون أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما يقدر بنحو 234 ألف طن من القمح اللين الثلاثاء في مناقصة دولية بالكمية نفسها.

ويعتقد أن أقل سعر شراء بلغ 292 يورو للطن.

وقال المتعاملون إن التمويل اللازم للشراء سيوفره بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، والبنك أحد الجهات التي ساعدت تونس في عمليات شراء في الآونة الأخيرة في ظل صعوبات مالية تعاني منها البلاد.

ويعني هذا أن الشراء تم باليورو على غير المعتاد.

وتستند النتائج إلى تقييمات المتعاملين، ومن الممكن الكشف عن المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار والحجم في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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