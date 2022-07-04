تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أميريكا

قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم الواقع في 5 تموز 2022 أن تونس اشترت ثماني طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات الجوية.

وأضافت “في إطار التعاون مع الجانب الأميريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، تم إبرام صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين”.

وقال البيان إن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس آذار 2023 وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر تشرين الأول 2026.

وأضاف أن الجزء الأكبر من تمويل الصفقة سيكون من خلال الهبة الأمريكية وستدفع تونس الباقي