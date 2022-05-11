تونس تصف المحادثات مع صندوق النقد بالإيجابية

أعلنت وزيرة المالية التونسية “سهام البوغديري” اليوم، أنّ المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية وأن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.

وتسعى تونس، التي تمر بأزمة مالية حادة، إلى التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل رفع الدعم وتجميد الأجور.

وقالت وزيرة المالية أيضا إن تونس ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.

وكان الرئيس التونسي “قيس سعيد” أعلن، في وقت سابق، أنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مشيرًا الى أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

ولفت سعيد الى أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إنّ من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

الى ذلك، أكّد أن “المسؤولية التاريخية اقتضت مواجهة صعوبات مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية”، لافتًا إلى أن “هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها وتأجيج الأوضاع”.

في السياق عينه، تظاهر مئات التونسيين، الأحد الماضي، تأييدًا للرئيس قيس سعيد ودعمًا لخطواته نحو إعادة صياغة الدستور الذي يقول معارضوه إنه سيرسخ حكم الرجل الواحد.

ورفع أنصار الرئيس شعارات تقول “الشعب يريد محاسبة الفاسدين” و “لا للتدخل الأجنبي” و”الشعب يدعم سعيد في تطهير البلاد”.