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تونس تطرح مناقصة لشراء القمح الصلد وسط تحديات الإمدادات العالمية

منذ ساعتين
القمح

القمح

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان العام للحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلد.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الرابع من يوليو تموز.

طلبت تونس الحصول على القمح الصلد في شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين 25 يوليو تموز و15 سبتمبر أيلول، على حسب المنشأ.

وفي آخر مناقصاته للقمح الصلد في 18 أبريل نيسان، اشترى الديوان العام للحبوب في تونس نحو 25 ألف طن بسعر 376.49 دولار للطن، شاملا التكلفة والشحن.

ويواجه مستوردو القمح الصلد نقصا في الإمدادات بعد الجفاف في كندا، أكبر مورديه، لكن زيادة المبيعات من تركيا ساعدت في سد الفجوة.

    المصدر :
  • رويترز

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