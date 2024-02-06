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تونس تطرح مناقصة لشراء نحو 100 ألف طن من القمح

منذ 7 دقائق
حقل قمح في روسيا

حقل قمح في روسيا

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نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن متعاملين أوروبيين اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح الصلد

ولم تحدد المناقصة المنشأ للحصول على القمح.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الأربعاء السابع من فبراير شباط.

كانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ عام 2022، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.

والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

    المصدر :
  • رويترز

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