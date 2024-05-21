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تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين

منذ 4 دقائق
القمح

القمح

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو 2024، إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين.

والمنشأ اختياري. وقال المتعاملون إن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الأربعاء الموافق 22 مايو أيار.

وتطلب المناقصة القمح على أربع شحنات وزن كل منها 25 ألف طن.

وقال المتعاملون إن الشحن مطلوب في الفترة ما بين الخامس من يونيو حزيران و30 من الشهر نفسه حسب المنشأ الذي سيتم اختياره.

وفي آخر مناقصة لشراء القمح اللين في الرابع من أبريل نيسان، اشترى ديوان الحبوب حوالي 75 ألف طن بأقل سعر مقدم وهو 232.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار القمح في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن الأضرار المناخية التي قد تلحق بمحصول روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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