تونس تعزز مخزونها من الحبوب بشراء 50 ألف طن قمح و75 ألف طن شعير

أشارت تقديرات متعاملين أوروبيين إلى أن المشتري الحكومي للحبوب في تونس اشترى نحو50 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية اليوم الجمعة.

وأشارت إلى شراء القمح بسعر 267.64 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لشحنة 25 ألف طن من شركة فيناجريت و25 ألفا أخرى عند سعر 267.77 دولار للطن شامل تكاليف الشحن من شركة بيلدكوم البلغارية.

وأضاف المتعاملون أن أقل سعر لشراء الشعير بلغ 219.49 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن لشحنة 25 ألف طن من شركة أمبر.

تعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

والقمح للشحن في الفترة من أول يوليو تموز إلى 25 منه، بحسب المنشأ، والشعير في الفترة من 20 يونيو حزيران إلى 30 يوليو تموز.