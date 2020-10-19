تونس تفرض حظر التجول الكامل بسبب كورونا‎

أعلنت الحكومة التونسية ، الاثنين، عن فرض الحظر الكامل في كافة أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، يوم الإثنين، بفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا.وأعلنت تونس، مطلع الشهر الجاري، حظر جميع التجمعات، وسط تشديد على ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.

وقال المشيشي حينذاك في كلمة متلفزة إن ”الأرقام والمعطيات لا تطمئن، والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة“.

وكانت تونس تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

وتشير الإحصاءات إن الإصابات في تونس تضاعفت بالأسبوع الأول من أكتوبر الجاري نحو 10 مرات، مقارنة بالأسبوع الأول من سبتمبر المنصرم.

وأصبحت تونس تسجل مؤخرا إصابات بمعدل تجاوز الألف حالة يوميا، بينما ارتفعت معدلات الوفاة لأكثر من 40 حالة خلال الأيام الماضية.

وشكلت هذه المعدلات قلقا للجهات المعنية، مما أجبر السلطات على توسيع رقعة حظر التجول الليلي وتشديد الإجراءات الاحترازية في البلاد.

ودخلت قائمة من المحافظات والمدن الجديدة في نطاق الإجراءات الصارمة، بعد تصنيفها محافظات ذات خطورة عالية.