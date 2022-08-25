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تونس تكشف عن عدد محاولات الهجرة غير الشرعية التي أحبطتها منذ بداية 2022

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 6:56 مساءً
خفر السواحل التونسي

خفر السواحل التونسي

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قالت قوات الأمن التونسية (الخميس 25-8-2022) إنها أحبطت 1509 محاولات هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الايطالية منذ بداية العام الحالي.

وقال حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي لوسائل إعلام إن 1509 محاولات اجتياز للحدود البحرية أُحبطت من الأول من يناير كانون الثاني الماضي إلى 23 اغسطس آب الحالي.

وأضاف أن أكثر من سبعة آلاف محاولة نفذها تونسيون مقابل أكثر من 8700 قام بها أجانب.

وأوضح الجبابلي أن محاولات الهجرة غير الشرعية أصبحت تشمل عائلات تونسية في العامين الأخيرين بعد أن كانت مقتصرة على مواطني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

    المصدر :
  • رويترز

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