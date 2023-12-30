تونس تمدد حالة الطوارئ حتى 30 يناير 2024

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس (السبت 30-12-2023) عن الجريدة الرسمية أن البلاد مددت حالة الطوارئ المستمرة منذ فترة طويلة لمدة شهر حتى 30 يناير كانون الثاني 2024.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات، بحسب منظمات حقوقية، وذلك من خلال وضعهم قيد الإقامة الجبرية، أو حظر التجول، ومنع الاجتماعات وكل أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحال، فضلاً عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية من دون أمر مسبق من القضاء.

وبسبب هذه الصلاحيات المخولة للسلطات، أعلنت أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية عدة، في مناسبات كثيرة، تحفظها على هذا الإجراء، الذي اعتبرته “غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد تحت ذريعة حفظ الأمن”، داعية رئيس الجمهورية إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له. وفي هذا السياق، عبّر مرصد الحقوق والحريات في أحد بياناته السابقة عن استغرابه من إعلان الرئيس سعيد حالة الطوارئ، بعدما عبّر سابقاً عن رفضه له لعدم شرعيته قانونياً وانتفاء مبرراته. كما جدّد المرصد دعوته لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بوجوب المسارعة إلى سنّ قانون أساسي، ينظم الحالات الاستثنائية، دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية، مذكراً الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.