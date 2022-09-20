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تونس.. توقيف امرأة ورجلين بتهمة قتل مواطن فرنسي

منذ 25 دقيقة
علم تونس

علم تونس

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اعتقلت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق البلاد)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين “عرفات المبسوط” لوكالة فرانس برس إنه “عُثر على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين، بينهم امرأة، في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

وعُرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقًا للمتحدث باسم المحكمة.

كما نقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي، بمساعدة الشخصين الآخرين، اللذين تم توقيفهما.

    المصدر :
  • الحرة

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