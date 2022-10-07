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تونس.. رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا وارد

منذ 52 دقيقة
البنك المركزي التونسي

البنك المركزي التونسي

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قالت رئيسة السياسية النقدية بالمركزي التونسي ريم القلصي الجمعة، إن التضخم سيواصل الارتفاع العام المقبل وإن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا وارد.

وكان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الأربعاء، بمقدار 25 نقطة أساس في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر لكبح التضخم.

وسجل معدل التضخم في البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 9.1 بالمئة في سبتمبر من 8.6 بالمئة في أغسطس\آب.

وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس وأقرها البنك المركزي في مايو.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة أوضاع المالية العامة المتضررة بشدة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى مزيد من التشديد النقدي لمعالجة مستويات التضخم القياسية في تونس.

    المصدر :
  • وكالات

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