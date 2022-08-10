الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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تونس.. عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى

منذ 33 دقيقة
علم تونس

علم تونس

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أعلن الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري الأربعاء، أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا في يونيو الماضي، وفق ما نقلت إذاعة الشمس، المحلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإذاعة أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.

وأشار إلى أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف.

كما قال إن المحكمة الإدارية ستعلن الاربعاء، رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء القضاة.

وكان الرئيس التونسي قد قرر في منتصف ديسمبر من العام الماضي، عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

ضمت القائمة التي أعفاها سعيّد كبار قضاة البلاد مثل يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي، وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة.

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