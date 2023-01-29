الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس.. نسبة الإقبال في جولة الإعادة من الانتخابات بلغت 11.15%

منذ 6 دقائق
إقبال ضعيف في انتخابات تونس

إقبال ضعيف في انتخابات تونس

A A A
طباعة المقال

– أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي انعقدت اليوم الأحد بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.

وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش). وأشارت أرقام هيئة الانتخابات إلى نسبة إقبال بلغت 7.7 في المئة بحلول الساعة الثالثة مساء، وهي نسبة أعلى بقليل من 7.2 في المئة التي سجلت حتى الوقت نفسه في اقتراع ديسمبر كانون الأول.

ومن المقرر ظهور نسبة إقبال اليوم كاملا في وقت لاحق اليوم الأحد، لكن النتائج النهائية قد تستغرق وقتا أطول لتجميعها. ومع مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات، من المتوقع أن تذهب معظم المقاعد إلى المستقلين.

وقال نجيب الساحلي (40 عاما) وهو يمر بجوار مركز اقتراع في حي التحرير بتونس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد “لا أنا لست مهتما”.

وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.

ونفت الهيئة، التي تولى سعيد السلطة النهائية عليها العام الماضي، حجب الأرقام وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم التعاون مع المراقبين.

واتهمت جماعات معارضة سعيد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021 وتقول إنه دمر الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي”.

ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.

وعلى الرغم من إقرار دستوره الجديد في استفتاء العام الماضي لم يشارك في التصويت سوى 30 في المئة فقط من الناخبين.

ووصفت الناشطة المعارضة شيماء عيسى، التي قادت احتجاجات ضد سعيد وتواجه محكمة عسكرية بتهمة إهانة الرئيس، الانتخابات بأنها “انتخابات أشباح”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف يدعو لتجنب التصعيد في القدس والضفة الغربية
انفجار أصفهان- رويترز
هجوم أصفهان.. شظايا حرب أوكرانيا تضرب صناعات إيران العسكرية
هزة أرضية
هزّة أرضيّة تضرُب الساحل السوري.. ويشعر بها سكان طرابلس

الأكثر قراءة

إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
انفجار في أصفهان وسط إيران
طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران
الدولار الأميركي
قفزات جنونية... افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء