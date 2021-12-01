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تونس: نسعى لحل توافقي بشأن سد النهضة

1 - ديسمبر - 2021
سد النهضة

سد النهضة

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أكدت تونس على أنها تبذل جهودا من أجل التوصل لحل توافقي بشأن أزمة سد النهضة، وتقاسم مياه النيل بين الأطراف الثلاثة.

وأعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف.

وقال الجرندي خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش مشاركته في المنتدي الثامن للتعاون الصيني – الإفريقي في داكار، إن تونس كونها العضو الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن، “تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سببا للتوتر والنزاعات التي قد تكون لها انعكاسات من الممكن تفاديها في هذه الظروف الدولية الصعبة التي تستدعي من الجميع التآزر والتكاتف بما يمكن دول القارة من مجابهة التحديات الكبرى الماثلة أمامها”.

وأضاف أن “الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة”.

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