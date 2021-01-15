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"تويتر" تقرر نقل حسابات البيت الأبيض إلى إدارة بايدن لكن دون المتابعين

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 12:45 مساءً
تويتر

تويتر

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أكدت شركة “تويتر” أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في 20 من الشهر الجاري.

وقالت “تويتر” في بيان لها الخميس إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما في ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائيا بالمتابعين من الإدارة السابقة.

وكانت “تويتر” بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير الحالي.

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