“تويتر” يحجب تغريدة زعيم ديمقراطي أعلن فوز بايدن

وضع موقع “تويتر” إشارة تحذيرية على تغريدة نشرها زعيم الحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بين ويكلر، اعلن من خلالها تفوق جو بايدن في الولاية.

وكتب ويكلر: “لقد جاءت نتائج غرين باي وكينوشا. بايدن يتفوق الآن في ويسكونسن بنحو 20600 صوت… لقد فاز بايدن بأكبر عدد من الأصوات مقارنة بأي مرشح رئاسي في تاريخ ويسكونسن. يا رفاق، لقد فاز بايدن لتوه في ويسكونسن”.

وقال موقع “تويتر” في رسالته التحذيرية بعد أن حجب التغريدة: “إن المحتوى الجزئي أو الكامل لهذه التغريدة متنازع عليه أو قد يكون مضللا”، بحسب RT

Green Bay and Kenosha results are in. Biden is now up in Wisconsin by roughly 20,600 votes. That number could wobble a bit, but there's no realistic path for Trump to pull ahead.

Biden has won more votes any prez candidate in WI history.

Folks: Joe Biden just won Wisconsin. https://t.co/xtg0hiSlW4

— Ben Wikler (@benwikler) November 4, 2020