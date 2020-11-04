“تويتر” يحجب تغريدة زعيم ديمقراطي أعلن فوز بايدن

وضع موقع “تويتر” إشارة تحذيرية على تغريدة نشرها زعيم الحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بين ويكلر، اعلن من خلالها تفوق جو بايدن في الولاية.

وكتب ويكلر: “لقد جاءت نتائج غرين باي وكينوشا. بايدن يتفوق الآن في ويسكونسن بنحو 20600 صوت… لقد فاز بايدن بأكبر عدد من الأصوات مقارنة بأي مرشح رئاسي في تاريخ ويسكونسن. يا رفاق، لقد فاز بايدن لتوه في ويسكونسن”.

وقال موقع “تويتر” في رسالته التحذيرية بعد أن حجب التغريدة: “إن المحتوى الجزئي أو الكامل لهذه التغريدة متنازع عليه أو قد يكون مضللا”، بحسب RT