تويتر يحذف تغريدة لسفارة الصين في واشنطن تتضمن إهانة لنساء الإيغور

بعد نشرها لتغريدة تتضمن صورة اعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية تحتوي على إهانة للمجتمع الإيغوري، قررت شركة تويتر حذف التغريدة المسيئة، والتي كانت سفارة الصين في أمريكا قد نشرتها.

ونشرت سفارة بكين في واشنطن تغريدة تدافع عن سياسة الحزب الشيوعي في حق أقلية الأويغور المسلمة التي تتعرض للقمع، وقالت في التغريدة إن النساء الأويغوريات لم يعدن “آلات لصنع الأطفال”.

وادعت السفارة أن سياسة الصين تجاه أقلية الأويغور مكنت من تحرير النساء.

وحذف تويتر التغريدة لتجريدها نساء الأويغور من إنسانيتهم، ونقل عن متحدث بتويتر قوله “نحن نحظر تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم على أساس دينهم أو أو عرقهم”.

وكتبت السفارة في التغريدة “تظهر الدراسة أنه من خلال القضاء على التطرف، تم تحرير عقول نساء الأويغور في شينجيانغ وتم تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة الإنجابية، ولم تعد نساء الأويغور آلات لصنع الأطفال”.

وجاءت التغريدة بعد مقال نشرته صحيفة تشاينا ديلي، وهي صحيفة الحزب الشيوعي الصيني الناطقة باللغة الإنجليزية، يزعم أن انخفاض المواليد في منطقة شينجيانغ التي يقطنها الأويغور يرجع إلى القضاء على التطرف الديني.

ورغم أن التغريدة نشرت يوم الخميس إلا أن تويتر لم يزلها إلا صباح السبت بعد أن أثارت ضجة واستنكرها سياسيون أميركيون بارزون.

وانتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سياسات الصين في شينجيانغ، وأبرزت مؤخرًا ممارسات العمل القسري التي تشمل مسلمي الأويغور.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الصين بخفض المواليد في المنطقة باستخدام ممارسات لاإنسانية مثل إجبار النساء على حبوب منع الحمل، والإجهاض القسري، والتعقيم.

ويشكل الأويغور الأقلية الإثنية الرئيسية في شينجيانغ وهي منطقة صينية واسعة لها حدود خصوصاً مع أفغانستان وباكستان.

ويقول نشطاء حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الإعتقال خارج إطار القانون يقبع فيها مليون شخص على الأقل، لكن الصين تقول إن تلك مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف.