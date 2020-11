“تويتر” يضع إشارة “مضللة” على تغريدة لترامب

وضع موقع “تويتر”، اليوم، إشارة “مضللة” على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكك فيها بعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات رئيسية بعدما اتخذ قراراً مماثلاً مساء الثلثاء.

وكتب “تويتر” فوق تغريدة ترامب: “قسم أو كامل مضمون التغريدة مثيرة للجدل وقد يكون مضلّلاً بشأن طريقة المشاركة في اقتراع أو أي عملية مدنية أخرى”.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020