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صورة: تويتر يغلق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل نهائي

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 1:53 صباحًا
تويتر قام بإغلاق حساب ترامب

تويتر قام بإغلاق حساب ترامب

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قامت شركة تويتر مساء الجمعة بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل نهائي بعد ايام على أحداث الفوضى التي وقعت في العاصمة واشنطن.

وتفاعل رواد موقع تويتر مع هذا الحدث حيث شارك الآلاف منهم تغريدات تُظهر صورة لحساب ترامب وقد ظهر عليه رسالة الحظر.

وكانت شركة “تويتر” قالت في وقت سابق تعليقا عن الوضع في واشنطن، إنها تعمل بشكل استباقي لحماية صحة المحادثات العامة وستتخذ إجراءاتها تجاه أي محتوى ينتهك قوانينها.

وأكدت الشركة أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ”تويتر” بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وتابعت: “هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا”.

وشددت على أن الانتهاكات المستقبلية لقواعد “تويتر” بما في ذلك سياسات النزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة، ستؤدي إلى التعليق الدائم لحساب ترامب.

وأوضحت أنه ونتيجة لحالة العنف غير المسبوقة والمستمرة في واشنطن العاصمة، طلبت الشركة إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ”تويتر”، حيث تبين بعد مراجعة حساب ترامب أن تغريدتين قد حذفتا.

حساب دونالد ترامب

حساب دونالد ترامب

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