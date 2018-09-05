تيريزا ماي: صدور مذكرة اعتقال أوروبية بحق روسييَن في قضية سكريبال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، صدور مذكرة اعتقال أوروبية بحق روسيين اثنين مشتبه بهما في محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته.

جاء ذلك في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، بعيد تحديد هوية المشتبه بهما في محاولة التسميم التي تعرض لها سكريبال وابنته، في بريطانيا، 4 مارس/آذار الماضي، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقالت ماي إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق المشتبه بهما “ألكسندر بيتروف” و”روسلان بوشيروف”، وهما ضابطان في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، وستطلب حكومتها من الإنتربول الدولي ملاحقتهما عبر إصدارها مذكرة حمراء بحقهما.

وأضافت أنه تم العثور على آثار لغاز الأعصاب “نوفيتشوك” في غرفة فندق بلندن نزل بها المتهمان الروسيان.