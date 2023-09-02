تيري جو المرشح لرئاسة تايوان يستقيل من إدارة فوكسكون

قالت شركة فوكسكون التايوانية، السبت، إن تيري جو، مؤسس شركة فوكسكون المورد الرئيسي لأبل، استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأعلن جو، الذي استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فوكسكون في 2019، الاثنين بعد تكهنات على مدى أشهر أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في تايوان في يناير كانون الثاني كمرشح مستقل.

وقال جو – حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – “لقد قررت الانضمام إلى السباق الرئاسي لعام 2024”.

ويحتاج جو إلى جمع 290 ألف توقيع للتأهل كمرشح مستقل للرئاسة.. وقد نظم خلال الأشهر الأخيرة فعاليات شبيهة بالحملات الانتخابية في جميع أنحاء تايوان.

ومن المقرر أن تجري تايوان انتخابات رئاسية في يناير 2024.. ويعد نائب الرئيس لاي تشينج تي وهو عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه الرئيسة تساي إنج وين هو المرشح الأوفر حظا حتى الآن.