تيمرمانس: اتفاق كوب27 ما‭ ‬زال بحاجة "لقدر هائل من العمل"

قال فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي لرويترز، الخميس، إن قدرا هائلا من العمل ما زال مطلوبا لتحويل مسودة إعلان كوب27 إلى شيء يمكن قبوله لجميع الأطراف.

وقال في القمة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية “النص مازال بحاجة لقدر هائل من العمل. لسنا في وضع يؤهلنا للقول إنه يوفر أرضية مشتركة كافية يمكننا الاتفاق على أساسها”.

وأضاف “لذا سنواصل المناقشات ونقدم آراءنا ونأمل أن نتمكن من إيجاد الأرضية المشتركة قبل نهاية مؤتمر كوب”.

كانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ نشرت في وقت سابق مسودة أولى لاتفاق نهائي مأمول من القمة، وكررت الكثير من أهداف العام الماضي دون التطرق للأمور الشائكة التي ما زالت دون تسوية.

ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها غدا الجمعة لكن من المتوقع أن يمدد بعض المشاركين عملهم لمطلع الأسبوع.

ولا تزال الدول على خلاف فيما يتعلق بمسألة “الخسائر والأضرار” أو كيفية تقديم الدعم المالي للدول التي شهدت خسائر اقتصادية ضخمة وأضرارا غير قابلة للإصلاح نتيجة الكوارث التي تسبب فيها تغير المناخ.

وتطالب الدول النامية والمعرضة لأكبر أخطار من تغير المناخ بموافقة الدول المشاركة في قمة كوب27 على تأسيس صندوق جديد لتمويل معالجة تلك الخسائر.

وعرقلت دول غنية، منها دول بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، محاولات سابقة لتأسيس مثل هذا الصندوق أو حتى مناقشة مسألة التعويضات عن الخسائر المتعلقة بالمناخ خشية تزايد المطالبات بسبب دور تلك الدول واقتصاداتها ذات الانبعاثات الضارة المرتفعة في تأجيج تغير المناخ.

وقال تيمرمانس إن الاتحاد الأوروبي مستعد الآن لمناقشة تأسيس صندوق جديد لكنه يريد أولا استكشاف كيفية إعادة استخدام الأدوات المالية القائمة لمعالجة مسألة الخسائر والأضرار.

وتابع قائلا “ربما ينتج عن ذلك أيضا تأسيس صندوق. لكن تلك المحصلة النهائية ليست أمرا مفروغا منه”.