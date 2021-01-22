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"ثأر الشهداء"... عملية أمنية عراقية لملاحقة فلول داعش

22 - يناير - 2021
تفجير مزدوج في بغداد

تفجير مزدوج في بغداد

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بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد، أطلق العراق اليوم الجمعة عملية أمنية لملاحقة فلول داعش.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب انطلاق عملية “ثأر الشُهداء” بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية.

والخميس، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة.

والتفجير هو الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد حيث أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا وأصاب 110 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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