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"ثأر الشهداء" في العراق... تفكيك شبكة إرهابية لها صلات بـ"داعش"

24 - يناير - 2021
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان اليوم  إنه “لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة (ثأر الشُهداء) التي انطلقت فجر يوم الجمعة”.

وأضاف أن التشكيلات العسكرية تمكنت من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعش غربي البلاد.

وأوضح البيان أنه “تم فيها إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عثر خلالها على وثائق هامة ومنظار يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية”.

وبحسب البيان، فقد وصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويوم الجمعة، أطلق العراق عملية “ثأر الشهداء” رداً على التفجيرين الانتحاريين اللذان استهدفا منطقة متزاحمة الحركة بالمارة في ساحة الطيران وسط بغداد ، مما أسفر عن سقوط أكثر من 150 شخصا بين قتيل وجريح.

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