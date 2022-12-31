ثاني أكبر هجوم روسي بالصواريخ على أوكرانيا خلال أيام

تواصل القوات الروسية قصفا المدن الأوكرانية بعشرات الصورايخ، وأعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف مدنا أوكرانية عدة بنحو 20 صاروخا، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 منها.

وقال فاليري زالوجني، عبر تليغرام:”أطلق العدو أكثر من 20 صاروخا جويا عابرا بواسطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز”تو-95 إم إس “من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية، وقواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخا”.

الهجوم، الذي يعد ثاني أكبر هجوم بالصواريخ خلال ثلاثة أيام، تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد في ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن شخصا واحدا على الأقل قُتل، وأصيب ثمانية آخرون بعد سلسلة انفجارات في العاصمة، وذكر مراسلو “رويترز” أن دوي عشرة انفجارات سُمع في المدينة.

وحذر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا قبل فترة وجيزة من الانفجارات، من هجوم صاروخي وشيك، قائلا: إن” الدفاعات الجوية في المنطقة تتعامل مع أهداف”.

انفجارات

وتعرضت كذلك مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا للقصف، وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية على التلفزيون إن ستة أشخاص أصيبوا في المنطقة.

وفي منشور منفصل عبر تيلجرام، قال “كيم” إن روسيا استهدفت المدنيين بالضربات، وهو أمر نفته موسكو في السابق.

وأضاف “وفقا لتوجهات اليوم، فإن المحتلين لا يضربون فقط البنية التحتية الحيوية في العديد من المدن، إنهم يستهدفون ببساطة المناطق السكنية والفنادق والمرائب والطرق”.

وقال كيريلو تيموشينكو مساعد الرئيس الأوكراني إن اثنين أصيبا في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة خميلنيتسكي الغربية.

وأضاف أن ضربة استهدفت مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد وألحقت أضرارا بمبان سكنية.