ثاني اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي في 3 أيام

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الوزير سيرجي شويجو تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، في ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال ثلاثة أيام.

ولم تقدم موسكو أي معلومات إضافية عن نتيجة المكالمة أو ما جرى مناقشته. وكان الوزيران تحدثا يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو أيار.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى شويجو اتصالات هاتفية مع وزراء دفاع بريطانيا وفرنسا وتركيا.

وكانت زارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قالت أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تحدث هاتفياً الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وشدد على أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة خلال الحرب في أوكرانيا.

ولم يدل البنتاغون بتفاصيل إضافية عن المحادثة الهاتفية، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في وقت سابق، أن الرجلين ناقشا «قضايا راهنة عدة، تتصل بالأمن الدولي، بينها الوضع في أوكرانيا».

وقالت الوزارة في بيان أجرى وزير الدفاع الروسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي، في محادثة هي الثانية بين الرجلين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.