الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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ثاني سفينة ترسو في ميناء أوكراني استعدادا لتحميلها بالحبوب

منذ 7 دقائق
سفينة شحن

سفينة شحن

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قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الأربعاء، إن سفينة تجارية رست في ميناء تشورنومورسك استعدادا لتحميلها بالحبوب، وهي ثاني سفينة تصل إلى ميناء أوكراني منذ بدء الغزو الروسي.

وكتب الوزير على تويتر يقول “السفينة أوسبري إس مستعدة لتصدير 30 ألف طن من الذرة”.

تفتيش في تركيا

وكان الفريق المشترك في إسطنبول، قد أعلن الأحد، تفتيش السفينة “أوسبري إس” التي ستتجه إلى أوكرانيا بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

السفينة التي تحمل علم ليبيريا، رست شمالي إسطنبول، لتخضع للتفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من موانئ أوكرانيا، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، متجهة إلى لبنان.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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