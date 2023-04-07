ثاني هجوم في يوم واحد.. مقتل سائح وإصابة خمسة "دهساً" في تل أبيب

ذكرت السلطات الإسرائيلية أن سائحا قُتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم دهس بسيارة قرب متنزه على البحر في تل أبيب اليوم الجمعة.

ووصل فرد من أفراد الشرطة كان قريبا من مكان الحادث ليجد عدة أشخاص مصابين وسيارة مقلوبة بالقرب من ممشى في تل أبيب. وقالت الشرطة إن فردها “شل حركة” السائق عندما حاول سحب مسدس.

,وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار على سائق السيارة، الذي تشتبه الشرطة في أنه استخدم سيارة مسروقة وأنه ينحدر من الضفة الغربية.

جاء ذلك على خلفية تصعيد التوترات بعد غارات جوية إسرائيلية ضربت أهدافا فلسطينية في لبنان وغزة، فضلا عن هجوم بإطلاق نار في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيليتين اثنتين.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يقع اليوم الجمعة بعد مقتل شقيقتين إسرائيليتين عندما أطلق مسلح النار على سيارتهما في الضفة الغربية المحتلة. ولم تُعرف بعد جنسية السائح الذي قتل في تل أبيب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للشرطة “بحشد جميع الوحدات الاحتياطية لشرطة الحدود وأمر الجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية”

وقالت خدمة إسعاف (نجمة داوود الحمراء)إن جميع ضحايا هجوم تل أبيب من السياح.