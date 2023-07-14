ثروته تجاوزت المليون دولار.. دولة عربية تستدعي سفيرها لدى تركيا للتحقيق!

أثارت قضية سفير دولة عربية لدى تركيا الكثير من الجدل حول حجم الثروة التي جناها، وأمواله الضخمة التي تجاوزت المليون ونصف المليون دولار.

وفي التفاصيل فقد استدعت السلطات العراقية (الجمعة 14-7-2023) سفيرها لدى تركيا ماجد اللجماوي بعد تقارير رصدت تضخماً في أمواله.

وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله”.

ووفقا للبيان فإن “التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من مليون و500 ألف دولار)”.

وأضاف البيان أنه “تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع”.

ولفت إلى “قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله”.

وأشار إلى أن “أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام (…) قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.

ويذكر أن السفير العراقي، ماجد اللجماوي، قدم في 15 فبراير الماضي، نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا، إلى رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية التركية، وفقا للسفارة العراقية في أنقرة.