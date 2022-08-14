الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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ثعلب السياسة الأمريكية يحذر من حرب كبيرة محتمَلَة!

منذ دقيقتين
وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

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حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، من خطورة حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية، و قطبين كبيرين في الساحة الدولية.

وكشف كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية من عام 1973 إلى عام 1977، خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال (السبت 13-8-2022): “نحن على وشك الدخول في حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا نحن مسؤولون جزئياً عن ظهورها، دون أي يكون لدينا أية فكرة عن كيفية إنهائها، أو ما الذي ستؤدي إليه”.

وأضاف: “أن كل ما يمكن فعله ليس تصعيد التوتر ومن ثم خلق خيارات، وإنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد”.

وأشار كيسنجر خلال حديثه عن أوكرانيا، إلى أنه اعتبر في وقتٍ سابقٍ، أن أفضل دور يمكن لهذا البلد أن يلعبه هو “دور شبيه بفنلندا” التي ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي.

واعتبر أن “أفضل دور” لهذا البلد الآن، وبعد العملية الخاصة التي تنفذها روسيا، أعتقد أنه تجب معاملة أوكرانيا كبلد عضو في الناتو، هذا ينبغي أن يتم بطريقة أو بأخرى، سواء بشكل رسمي أم لا”.

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