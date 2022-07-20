الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى

منذ ساعة واحدة
شعار الاتحاد الأوروبي

شعار الاتحاد الأوروبي

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أظهرت أرقام نشرت اليوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.2 نقطة في يوليو تموز عن الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين تراجعت إلى -27.0 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -23.8 في يونيو حزيران.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -24.9 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 3.0 نقاط إلى -27.3 .

اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين

واستقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار اليوم الأربعاء وسط توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع وبعد تقرير نشرته رويترز عن استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيسي في موعده بعد استكمال أعمال صيانة.

والحدثان، اجتماع البنك المركزي الأوروبي واستئناف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم1، مقرران غدا الخميس مما أثار حالة ترقب في السوق.

لكن اليورو استفاد من أنباء عن أن المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس بدلا من 25 كما تردد من قبل.

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.02730 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو حزيران قبل أن يتراجع عن هذا المستوى.

    المصدر :
  • رويترز

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