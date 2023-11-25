ثلث الألمان يؤمنون بالتزام ألمانيا الخاص تجاه إسرائيل

يبذل السياسيون الألمان قصارى جهدهم لإظهار تضامنهم مع إسرائيل. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن ثلث السكان فقط يشاركون هذا الرأي.

ويعتقد العديد من السياسيين في البلاد أن ألمانيا ملزمة بشكل خاص بدعم إسرائيل في الحرب ضد حماس بسبب تاريخها في المحرقة. ولكن على الرغم من قلق السكان الألمان بشأن الصراع الحالي في إسرائيل، يعتقد واحد فقط من كل ثلاثة أن ألمانيا يجب أن تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط، وفقا لتقارير إيديا.

وقد ظهر ذلك من خلال دراسة أجرتها صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (FAZ). يدرك الألمان بشكل عام أن إسرائيل دولة محاطة بالتهديدات المستمرة، والتي أصبحت أكثر وضوحًا في الهجمات الوحشية التي وقعت في 7 أكتوبر. ومع ذلك، فإن السكان منقسمون للغاية حول كيفية الرد على ذلك.

ويؤيد حوالي 35% حق إسرائيل في غزو قطاع غزة ومحاربة حماس بالعنف. إلا أن 38% يعتقدون أكثر بـ “اتباع نهج حذر لتجنب سقوط ضحايا بين السكان الفلسطينيين وزيادة الدعم لحماس”.

ووفقا لـ FAZ، فإن النساء والألمان الشرقيين هم الأكثر احتمالا لشغل المنصب الأخير. وفي ألمانيا الغربية، يعتقد 37 في المائة أن إسرائيل يجب أن تحد من عملها العسكري، في حين يشارك 45 في المائة من الألمان الشرقيين هذا الرأي. ووفقاً لـ 44 في المائة، فإن إسرائيل لا تبذل جهداً يذكر لتحسين وضع السكان الفلسطينيين. وخاصة الأشخاص المهتمين بالسياسة يعتقدون ذلك. وهذا يدل على أن العديد من الألمان لا يشاركون دعم حكومتهم الكامل لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن التأييد لإسرائيل كان أقل في الماضي. على سبيل المثال، عندما غزت إسرائيل لبنان رداً على هجمات حزب الله الصاروخية، أيد 21 في المائة فقط الغزو، في حين عارضه 53 في المائة.

بشكل عام، يعتقد معظم الألمان أن العلاقة بين بلادهم وإسرائيل علاقة خاصة. إلا أن 34% فقط يعتقدون أن هذه العلاقة تحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه مستقبل إسرائيل.

المساعدات العسكرية

يشير FAZ إلى أنه لا يوجد فرق كبير في الدعم بين الفئات العمرية. ولذلك ترفض الصحيفة فرضية أن الموقف من إسرائيل سيتغير لأن المسافة الزمنية بين الحاضر والمحرقة آخذة في الاتساع. وكتبت الصحيفة: “في الفئة العمرية فوق 60 عاما، يرى 33 في المائة أن إسرائيل دولة تستحق دعمنا الخاص، بينما في الفئة العمرية أقل من 30 عاما، تصل النسبة إلى 34 في المائة”.

من المرجح أن تدعم الطبقات الاجتماعية العليا إسرائيل أكثر من الفئات الاجتماعية الأخرى. سيدعم جزء كبير من السكان المساعدات الإنسانية والجهود الدبلوماسية. ومع ذلك، يفضل معظم الناس أيضًا ألا تنحاز ألمانيا إلى أي جانب في الصراع وأن تبقى خارجًا عنه. 41% فقط يؤيدون التعبير عن التضامن مع إسرائيل. المساعدات العسكرية أمر غير وارد إذا كان الأمر متروكًا للشعب الألماني. ويوضح فاز أنه “ما لم يكن السكان يخشون تهديدًا حادًا لبلدهم، فمن الصعب دائمًا العثور على دعم للمساعدات العسكرية”. وفي الوقت نفسه، يشعر الألمان بالقلق أيضًا بشأن المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

تكافل

ومع ذلك، وبغض النظر عن الرأي العام، فإن الأسقف البروتستانتي فريدريش كرامر يعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب في إسرائيل وفلسطين، حسبما كتبت إيديا. قال كرامر، وهو الأسقف الإقليمي للكنيسة البروتستانتية في وسط ألمانيا (EKM)، ذلك قبل بدء السينودس الإقليمي. يصف كرامر معاداة السامية بأنها “خطيئة” ويؤكد أن حزب EKM يقف بثبات خلف الجاليات اليهودية في وسط ألمانيا.