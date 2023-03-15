الأربعاء 23 شعبان 1444 ﻫ - 15 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثلوج وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة

منذ 45 دقيقة
عواصف هائلة تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة

عواصف هائلة تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

تسبّب هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج باضطرابات كبرى في شمال شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء، إذ ألغيت رحلات جوية وسجّل انقطاع للتيار الكهربائي في ظل أجواء مناخية قصوى تضرب السواحل الأميركية الشرقية والغربية.

تندرج العواصف التي تضرب الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة في إطار سلسة غير اعتيادية من الجبهات الهوائية المتزامنة التي تشهدها الولايات المتحدة.

ومن الصعب إيجاد رابط مباشر بين هذه العواصف الشتوية، لكن علماء يقولون إن التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية والاستهلاك غير المنضبط للوقود الأحفوري، يفاقمانها.

وأعلنت نيويورك ونيوجيرسي حال الطوارئ لتحرير مزيد من الموارد مع وصول عاصفة قوية أطلقت عليها تسمية “نوريستر” إلى الولايتين ومنطقة نيو إنغلاند.

وتسببت المتهاطلات والرياح القوية بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 260 ألف منزل في نيويورك وماساشوستس ونيو هامشر وفيرمونت وكونيتيكت، وفق موقع “باور أوتدج” لرصد انقطاع الكهرباء.

والثلاثاء ألغيت نحو 300 رحلة في مطار لوغان الدولي في بوسطن، فيما ألغيت أكثر من 250 رحلة في مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك، وفق موقع “فلايت أوار” لتتبع الرحلات الجوية.

في مطار سيراكيوز في نيويورك انزلقت طائرة تقل 61 راكبا عن المدرج، من دون أن تؤدي الواقعة إلى أي إصابات، وفق الشركة المشغلة للمطار.

على السواحل الغربية للبلاد، حذّرت الأرصاد الجوية من مخاطر هطول أمطار غزيرة في القطاعين الأوسط والجنوبي لكاليفورنيا اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار وذوبان الثلوج في الأراضي الأكثر انخفاضا من شأنهما أن يؤديا إلى “فيضانات واسعة النطاق” في مناطق غير قادرة على استيعاب كميات إضافية من المياه.

وحذّرت الأرصاد من فيضانات في مناطق يقل ارتفاعها عن 1500 متر.

وصدرت أوامر إخلاء في أنحاء من مقاطعة سانتا باربرا في جنوب الولاية.

شهدت كاليفورنيا هذا الشتاء مجموعة عواصف تسبّبت بأضرار قدّرت بمئات ملايين الدولارات وبفيضانات واسعة النطاق وبانقطاع في التيار الكهربائي وبانزلاقات أرضية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

مؤشرات الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا تفتح على انخفاض متأثرة بتراجع قطاع التجزئة
علما روسيا وأمريكا
موسكو تعتبر حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "استفزازاً"
الارجنتين
للمرة الأولى.. التضخم في الارجنتين يتخطى الـ 100%

الأكثر قراءة

العاصمة السودانية - الخرطوم
انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
تحليق "الدولار الأسود" مستمر.. كم سجّل مساء؟
زواج - تعبيرية
بالصورة.. فنان هنديّ شهير يُعلن إسلامه ويتزوّج من إعلاميّة عربيّة