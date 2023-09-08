السجن لمدة 11 ألف عام على مؤسس منصة "ثودكس"

حُكم على فاروق فاتح أوزر، مؤسس بورصة العملات المشفرة التركية المنهارة “ثودكس”، بالسجن لمدة 11196 عامًا و10 أشهر و15 يومًا، إضافة إلى غرامة قضائية قدرها 135 مليون ليرة (حوالي 5 ملايين دولار)، كما تلقى شقيقاه، سيراب أوزر وغوفين أوزر، نفس العقوبة.

توقفت “ثودكس”، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا، عن الاتصال بالإنترنت فجأة في أبريل 2021، ما ترك أكثر من 400000 مستخدم غير قادرين على الوصول إلى ودائع العملات المشفرة الخاصة بهم بقيمة 2 مليار دولار.

وتم القبض على أوزر في أغسطس 2022 في ألبانيا وتم تسليمه إلى تركيا في أبريل 2023 لمواجهة تهم متعددة.

وشهدت المحاكمة 21 متهمًا يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 40564 عامًا. وقضى الحكم ببراءة 16 متهمًا لعدم كفاية الأدلة، فيما تلقى آخرون أحكامًا متفاوتة بالسجن في جرائم تتعلق بانهيار ثودكس.