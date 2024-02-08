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للمرة الثانية هذا العام.. ثوران بركان في أيسلندا

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2024 1:28 مساءً
ثوران بركان في أيسلندا- تعبيرية

ثوران بركان في أيسلندا- تعبيرية

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ثار بركان في أيسلندا الخميس، للمرة الثانية هذا العام، وقذف الحمم البركانية لارتفاع يصل إلى 80 مترا في الهواء، وهو سادس حادث من نوعه في شبه جزيرة ريكانيس بجنوب غرب البلاد منذ عام 2021.

وأظهر مقطع فيديو مباشر من المنطقة تصاعد الصخور المنصهرة ذات اللون البرتقالي الزاهي من شقوق في الأرض‭ ‬مبددة ظلمة الليل.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد على موقعها بالإنترنت “تحذير: بدأ ثوران بركاني شمال سيلينجارفيل”.

وأضافت أن نشاطا زلزاليا مكثفا بدأ حوالي الساعة 5:30 صباحا، فيما ثار البركان نفسه بعد حوالي 30 دقيقة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية إن الشق البركاني يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات، مضيفة أنه من المعتقد أن يكون التصدع من الموقع ذاته الذي شهد الثوران السابق في 18 ديسمبر\كانون الأول.

وبدأ الثوران السابق للبركان في 14 يناير كانون الثاني واستمر قرابة اليومين، حيث وصلت تدفقات الحمم البركانية إلى ضواحي بلدة جرينتافيك، التي تم إجلاء سكانها البالغ عددهم حوالي 4000 نسمة، كما اشتعلت النيران في بعض المنازل.

    المصدر :
  • رويترز

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