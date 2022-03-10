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ثوران بركان يسبّب بإجلاء المئات في إندونيسيا

10 - مارس - 2022
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 3:56 مساءً
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ثار بركان ميرابي مساء الأربعاء، قاذفا حمما ورمادا، ما دفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل، بحسب ما ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، يوم الخميس.

وفي السياق، أفادت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية عبر تويتر بأن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجيا كارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى، ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.

وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350، وفقما ذكرت “رويترز”.

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