جاءت من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري (الأحد 14-4-2024) إن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات، مضيفة أن تقديراتها تشير إلى أن الطائرة أُطلقت من اليمن.

وذكرت الشركة في بيان أنها رصدت مستويات غير مسبوقة من التشويش على أنظمة تحديد المواقع قبالة إيلات ومدينة العقبة بالأردن اليوم أيضا.

وجاء في البيان “حدث ذلك بسبب الإجراءات المضادة للحرب الإلكترونية”.

وكتب الجيش الإسرائيلي على منصة إكس “الكورفيت ساعر 6 نجح في اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من جهة الجنوب الشرقي باستخدام منظومة الدفاع (سي-دوم) في وقت سابق من هذا المساء”.

وذكر الجيش أن إسرائيل استخدمت منظومة الدفاع الصاروخي البحري للمرة الأولى يوم الثلاثاء لإسقاط طائرة مسيرة كانت تقترب من البحر الأحمر وأطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية.

وأصبحت إيلات هدفا متكررا للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة وتدعمها ظهران أيضا.