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جازبروم: محطة بورتوفايا لم تعد مستوفية لشروط السلامة

منذ 44 دقيقة
عملاق الغاز الروسي- جازبروم

عملاق الغاز الروسي- جازبروم

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قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الاثنين إنه تلقى تحذيرا رسميا من منظمين روس بأن محطة الضغط المتوقفة عن العمل في بورتوفايا، التي من المفترض أن تدفع الغاز باتجاه ألمانيا من خلال خط الأنابيب نورد ستريم 1، لم تعد مستوفية لمتطلبات السلامة.

وقالت الشركة الروسية الجمعة إنها رصدت تسربا لزيت المحرك في التوربين الوحيد الذي ما زال يعمل في بورتوفايا، وستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لحين إصلاحه.

ونسبت جازبروم اليوم إلى سيمنس إنريجي، التي قامت بأعمال صيانة في توربينات نورد ستريم 1، قولها إن “أسباب تسرب الزيت لا يمكن إزالتها إلا بواسطة شركة إصلاح متخصصة.”

وقال بيان جازبروم إن بورتوفايا الآن “منشأة إنتاج محفوفة بمخاطر” وقد لا يمكن مواصلة تشغيلها بشكل قانوني.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم موقف موسكو القائل بأن مشكلات توريد الغاز من روسيا هي فقط نتيجة للعقوبات الغربية.

وتتهم أوروبا روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح للانتقام من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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