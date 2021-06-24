“جاسوسة حزب الله” الأميركية… سربت معلومات خطيرة وحكم قاس بحقها

حكمت محكمة في الولايات المتحدة على المترجمة الأميركية مريم طومسون (62 عاماً) التي كانت تعمل مع البنتاغون واعترفت بأنّها سرّبت لرجل مرتبط بحزب الله اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأميركي في العراق إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد… بالسجن لمدة 23 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ طومسون أبرمت مع النيابة العامّة اتفاقاً أقرّت بموجبه بأنّها مذنبة بالتّهم الموجّهة إليها.

أضاف البيان أنّ طومسون اعترفت بأنّها زوّدت رجلاً لبنانياً معلومات عسكرية سريّة مع علمها بأنّه سينقلها بدوره إلى حزب الله، الفصيل المسلّح اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة “تنظيماً إرهابياً”.

نقل البيان عن جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ العقوبة التي صدرت بحقّ طومسون “تعكس خطورة أفعالها: لقد خانت ثقة الشعب الأميركي والمصادر التي عرّضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم”.

وأظهرت وثائق المحاكمة أنّ طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت، في عام 2017، علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنّه مرتبط بحزب الله اللبناني، وقد أصبحت مع مرور الوقت، مهتمّة به عاطفياً.

في كانون الاول 2019، وُضعت هذه المترجمة في خدمة القوات الخاصة الأميركية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بشنّ ضربات على ميليشيات موالية لإيران.

بلغت هذه الضربات ذروتها في 3 كانون الثاني حين اغتالت طائرة أميركية مسيّرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

بعيد اغتيال سليماني طلب الرجل اللبناني من صديقته الأميركية تزويده بأسماء المخبرين الذين قد يكونون ساعدوا الولايات المتحّدة في اغتيال سليماني، فما كان من طومسون إلا أن راجعت ملفّات العديد من مخبري الجيش الأميركي في العراق وزوّدت صديقها بأسماء ثمانية منهم على الأقلّ، بالإضافة إلى معلومات عن تكتيكات الولايات المتّحدة.

واعتقلها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” في 27 شباط 2020، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.