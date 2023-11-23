جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!

فاجأ الجاسوس الإسرائيلي السابق الشهير جوناثان بولارد المجتمع الإسرائيلي بتصريحاته حول الآلية المفترض ابتاعها من حكومة بنيامين نتنياهو للتعامل مع ملف الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال بولارد إنه كان ينبغي على إسرائيل إسكات عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بل حتى سجن بعضهم، من أجل تجنب الضغط الشعبي الداعي إلى التوصل إلى اتفاق مع الحركة.

وبثت “القناة 14” الإسرائيلية مقطعا لبولارد بشأن ملف الرهائن، قال فيه “عندما أعلنت الحرب، أول ما كان ينبغي للحكومة أن تفعله هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية وإخبار جميع عائلات الرهائن: “إما أن تغلقوا أفواهكم أو سنغلقها لكم. لن تتدخلوا في إدارة هذه الحرب ولن يتم استخدامكم من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اليساريين”.

وأضاف “إذا كان ذلك يعني السجن وإسكات بعض أفراد عائلات الرهائن، فليكن ذلك… نحن في حالة حرب”.

انتقد بولارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموافقته على صفقة الرهائن هذا الأسبوع.

وقال إنه لن يصوت مرة أخرى لحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، الذي صوت لصالح الاتفاق، داعيا إلى الاستمرار في الحرب من دون أي صفقة، وحتى على حساب قتل العديد من الرهائن الإسرائيليين.