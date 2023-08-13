جاك لو المرشح الأبرز لمنصب سفير أمريكا بإسرائيل

نقلت مؤسسة أكسيوس الإعلامية، الأحد، عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إن جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي السابق، هو المرشح الأوفر حظا لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل، وإن قرار ترشيحه قد يصدر في غضون أسابيع.

وأضافت المؤسسة أن هناك شعورا بأن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن من سيشغل المنصب مسألة ملحة في ظل سعي البيت الأبيض بقوة لإبرام اتفاق دبلوماسي ضخم مع السعودية يمكن أن يشمل تطبيعا للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وذكرت أكسيوس أن السفير الجديد للولايات المتحدة، والذي سيخلف توم نايدس، سيواجه وضعا سياسيا معقدا مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تمرير تعديلات قضائية يعارضها قطاع كبير من الإسرائيليين وكذلك إدارة بايدن.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق عما إذا كان بايدن يعتزم ترشيح لو، الذي شغل عددا من المناصب العليا في الحكومة الأمريكية منها رئيس موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب الإدارة والميزانية.