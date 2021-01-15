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جامعات أميركية تسحب "شهادات فخرية" منحتها لترامب

15 - يناير - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قررت جامعات أميركية إلغاء “شهادات فخرية” منحتها إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قامت كلية “ميدلبري” بسحب شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.

وصوت مجلس الأمناء في جامعة “ليهاي”، وهي كلية صغيرة في ولاية بنسلفانيا، على إلغاء الدرجة الفخرية التي منحتها لترامب في عام 1988.

وبعد ساعات، حذا مجلس أمناء جامعة “فاغنر”، وهي كلية خاصة تقع في جزيرة ستاتن في نيويورك، حذوها حيث صوتت لتجريد ترامب من الدرجة الفخرية التي منحتها له في عام 2004.

كما يضغط خريجو جامعة بنسلفانيا على الإدارة لتجريد ترامب من درجة البكالوريوس التي حصل عليها في عام 1968، من خلال التهديد بوقف تقديم التبرعات، على الرغم من أنه من الصعب جدا على الكلية إلغاء الشهادة.

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